В "китовую тюрьму" в Приморье попали несколько моржат

В Приморском крае сотрудник базы в бухте Средняя подтвердил информацию о содержании в "китовой тюрьме", помимо косаток и белух, нескольких моржей.

Он не назвал их число. "Они сейчас на карантине, поэтому увидеть их нельзя", - цитирует тренера морских млекопитающих Андрея Насонова РИА Новости.

Тем временем руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил, что он слышал моржей во время экспертной проверки проверки на базе в бухте Средняя. По его словам, моржата совсем маленькие, их возраст меньше года.

Напомним, в бухте Средняя под Находкой, которую прозвали "китовой тюрьмой", изначально незаконно содержалось 90 белух и 11 косаток, предположительно отловленных для продажи в Китай. После нескольких "побегов" морских млекопитающих там осталось 87 белух и 10 косаток.

Прокурорские проверки выявили многочисленные нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые поймали животных. Возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Принимаются меры по возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания. Однако специалисты утверждают, что косатки и белухи за проведенное в вольерах время привыкли к такой среде обитания. Возвращать их в море сейчас опасно: млекопитающие могут погибнуть.