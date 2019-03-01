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01.03.2019 14:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде задержали возможного зачинщика стрельбы у школы

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области при содействии полицейских задержали автомашину, за рулем которой, предположительно, находился мужчина, открывший стрельбу возле школы № 121 в Нижнем Новгороде.

У него изъяли травматический пистолет, а самого злоумышленника доставили в отдел внутренних дел, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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В полиции также уточнили, что сигнал о стрельбе поступил к ним 1 марта в 09.59. По предварительным данным, произошел конфликт между несколькими гражданами, в результате чего один из участников был ранен выстрелом из травматического пистолета. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщала "РГ", еще троих участников конфликта задержали в здании школы, куда молодые люди пришли просить о помощи. Занятия в учебном заведении идут согласно расписанию, никто из учеников и учителей не пострадал.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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