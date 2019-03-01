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01.03.2019 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-сенатор от КЧР Вячеслав Дерев выпущен из зала суда на свободу

Текст: Алена Ларина (Черкесск)
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мосгорсуд отказался продлить арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, который выпущен сегодня прямо из зала судебных заседаний на свободу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе судебного ведомства.

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Судья не удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания экс-сенатора под стражей на срок больше года. Как пояснили в суде, иная мера пресечения избрана не была, поэтому Вячеслав Дерев оказался на свободе.

Он обвиняется в мошенничестве и пробыл под арестом почти год. По версии следственных органов, в течение нескольких лет Дерев незаконно получал возмещение налога на добавленную стоимость. Сумма ущерба государству тем самым составила более 119 миллионов рублей.

Расследование громкого уголовного дела, по которому проходят семь подозреваемых, завершено.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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