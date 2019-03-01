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01.03.2019 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар на одном из судов Танзании в Черном море потушен

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба"

Представителям судоходной компании, чьи корабли загорелись близ Керченского пролива 21 января, удалось подняться на борт танкера "Канди" и перекрыть там газовый вентиль. Благодаря этому горение на одном из кораблей прекратилось. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Росморрчефлота Алексей Кравченко.

Полыхающие у берегов Крыма танкеры будут гореть больше месяца

- Представители компании-судовладельца подошли к горящим танкерам на катере, - рассказал Кравченко . - Четыре специалиста, хорошо знакомые с устройством газовой арматуры на таких кораблях и расположением оборудования, поднялись на борт "Канди" и перекрыли газовый вентиль. Поднимались они и на "Маэстро", но там не справились, и сейчас остается один очаг горения.

По словам Кравченко, после полного прекращения горения, специалисты судовладельца обследуют техническое состояние танкеров. После этого они намерены отбуксировать для утилизации, но проводиться эта операция будет не в российских портах.

Напомним, танкеры "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись 21 января в международных водах в 15 морских милях от крымского мыса Такиль. Суда воспламенились во время перекачки топлива с одного корабля на другой. В результате вспыхнувшего пожара погибли 10 моряков, 10 пропали без вести. Еще 12 моряков - граждан Турции и Индии - спасены и отправлены на родину. Все члены экипажей были гражданами Турции и Индии.

Уже больше месяца спасательные суда "Морспасслужбы" ведут непрерывное орошение очагов пожара, мониторинг и наблюдение за дрейфом аварийных судов.

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