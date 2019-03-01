Следователи назвали две причины гибели группы Дятлова

В год шестидесятилетия гибели в Уральских горах туристической группы Игоря Дятлова не утихают споры о том, что именно случилось тогда на перевале. Накануне было обнародовано "Заключение по уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области", датированное пятым июля 2015 года.

Со ссылкой на следователя-криминалиста Владимира Соловьева и почетного сотрудника СКР Сергея Шкрябача "Московский комсомолец" сообщил о двух наиболее вероятных причинах смерти молодых людей и девушек.

Так, согласно выводам источников издания, организатор турпохода Игорь Дятлов не обладал опытом, необходимым для такой сложной вылазки зимой в горы. Туристы оказались не готовы к походу в суровых условиях: не имели снаряжения и точной карты местности. Помимо этого, в опубликованных материалах говорится, что ребята совершили ошибку, когда выбрали место для ночевки на склоне: на палатку сошел оползень массой в нескольких тонн.

Напомним, группа из девяти человек, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе на перевале в окрестностях горы Отортен, позднее названном в честь Дятлова.

В этом году было объявлено о тщательной проверке расследования дела 1959 года и какие-либо выводы делать преждевременно. Выше описанные версии рассматривались и раньше (как и еще несколько десятков других), поскольку дело было громким и весьма запутанным, родственники и близкие погибших туристов не оставляли надежды точно узнать, что произошло, правоохранительные органы решили вновь разобраться в причинах трагедии. Для этого будет проведен ряд экспертиз (в том числе, судебно-медицинская). Тела погибших могут быть эксгумированы, если того потребует расследование и их семьи не будут возражать.

К осени прокуратура намерена устранить все белые пятна в этой таинственной истории.

Проверять будут в первую очередь версию гибели из-за стихийного бедствия. В марте специалисты ведомства отправятся в горы, туда, где была стоянка дятловцев. Они выяснят, можно ли покинуть палатку по очереди или всем сразу, можно ли разрезать ее ножом, как спуститься с горы и подняться обратно.

Техногенную версию, к которой склоняется немало исследователей, прокуратура готова также изучить, но только если в архивных материалах найдутся для этого предпосылки (на данный момент полностью из списка версий исключена только криминальная).