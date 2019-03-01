СК РФ возбудил 307 дел о преступлениях против жителей Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил 307 уголовных дел о преступлениях против мирного населения на юго-востоке Украины. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллеги ведомства.

"Следственный комитет с 2014 года возбудил 307 уголовных дел, по которым привлекаются к уголовной ответственности 150 лиц, в числе которых высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины", - цитирует ТАСС слова Бастрыкина.

Ранее глава управления ГСУ СК России по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Григорий Прозукин сообщал, что среди привлеченных к ответственности за данные преступления значатся 73 должностных лица ВСУ.

Напомним, что на этой неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя Службы безопасности Украины в Одесской области Александра Губского, а также заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко за попытку привлечь к ответственности российских военнослужащих, которые задержали корабли ВМС Украины в ноябре 2018 года.

Оба дела возбуждены после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих Минобороны и Пограничной службы ФСБ.