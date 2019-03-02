Власти назвали причину крупного пожара в селе Тисси-Ахитли

Власти назвали причину крупного пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли. "По предварительным данным, на сено попала искра из дымохода ", - цитирует ТАСС главу сельского поселения Тинди Сайгидгусена Магомедова.

Ранее в экстренных службах сообщали, что среди рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, неисправность электрооборудования.

Напомним, в пятницу вечером огонь уничтожил 17 домов и 14 хозяйственных построек. Социальные объекты не повреждены. Местные жители не пострадали. Но без крыши над головой остались четырнадцать взрослых и восемь детей.

Для погорельцев в местной школе открыт пункт временного размещения. В Каспийске объявлен сбор гуманитарной помощи. Сейчас специалисты устанавливают ущерб.

Село Тисси-Ахитли находится на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря. В нем проживают около 300 человек.