Озвучена официальная причина смерти музыканта Децла

По итогам проведенных судебно-медицинских экспертиз в Следственном комитете установили и в понедельник назвали причину смерти музыканта Кирилла Толмацкого, более известного под творческим псевдонимом Децл.

По данным следственного управления СК России по Удмуртии (музыкант скончался во время концерта в Ижевске), Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности. Отмечается, что у певца было обнаружено заболевание сердечно-сосудистой системы, которое дало осложнение. Телесных повреждений на теле музыканта исследовавшие его труп эксперты не обнаружили.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления в одном из ижевских ночных клубов. 35 летнего музыканта похоронили на Пятницком кладбище в столице.