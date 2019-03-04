Суд в Кисловодске рассмотрит еще одно дело против Емельяненко

Мировой судья в Кисловодске рассмотрит второе дело в отношении спортсмена Александра Емельяненко, которого ранее пьяным ловили 12 сотрудников полиции. Об этом "РГ" сообщили в суде.

Еще одно административное дело касается отказа бойца смешенных единоборств от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотренного статьей 12.26 КоАП. Заседание пройдет в четверг, 7 марта.

Напомним, вечером 1 марта находившийся в нетрезвом состоянии Емельяненко-младший припарковал свой Mercedes золотого цвета на пешеходном переходе, за что ему грозила штрафстоянка. Спортсмен попробовал уехать от эвакуатора и правоохранителей, но попал в аварию, разбил две машины, после чего закрылся в своем автомобиле и отказывался выходить. Задерживали дебошира 12 сотрудников полиции.

Днем позже в суде он сознался в содеянном, а также извинился перед одним из стражей порядка, который присутствовал при задержании. Он также пояснил, что приехал в Кисловодск, чтобы готовиться к бою, который должен был пройти в Челябинске 4 мая. Однако, как стало известно, эта встреча Емельяненко с бразильцем Вагнером Прадо отменена. А решением Кисловосдкого городского суда он получил 10 суток ареста по статье КоАП РФ за неповиновение сотруднику полиции.