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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Кисловодске рассмотрит еще одно дело против Емельяненко

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Мировой судья в Кисловодске рассмотрит второе дело в отношении спортсмена Александра Емельяненко, которого ранее пьяным ловили 12 сотрудников полиции. Об этом "РГ" сообщили в суде.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
На Емельяненко составили три протокола после ДТП на золотом Mercedes

Еще одно административное дело касается отказа бойца смешенных единоборств от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотренного статьей 12.26 КоАП. Заседание пройдет в четверг, 7 марта.

Напомним, вечером 1 марта находившийся в нетрезвом состоянии Емельяненко-младший припарковал свой Mercedes золотого цвета на пешеходном переходе, за что ему грозила штрафстоянка. Спортсмен попробовал уехать от эвакуатора и правоохранителей, но попал в аварию, разбил две машины, после чего закрылся в своем автомобиле и отказывался выходить. Задерживали дебошира 12 сотрудников полиции.

Днем позже в суде он сознался в содеянном, а также извинился перед одним из стражей порядка, который присутствовал при задержании. Он также пояснил, что приехал в Кисловодск, чтобы готовиться к бою, который должен был пройти в Челябинске 4 мая. Однако, как стало известно, эта встреча Емельяненко с бразильцем Вагнером Прадо отменена. А решением Кисловосдкого городского суда он получил 10 суток ареста по статье КоАП РФ за неповиновение сотруднику полиции.

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