В Астраханской области скончался раненный в перестрелке полицейский

Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, умер в больнице. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Напомним, инцидент произошел 24 февраля в селе Бахтемир. Местные жители увидели на улицах деревни мужчину, разгуливающего с ружьем. Они вызвали наряд полиции. Правоохранители обнаружили злоумышленника у остановки общественного транспорта. На требование бросить оружие мужчина открыл огонь и тяжело ранил сотрудника МВД. Он получил ранения в голову и живот.

Очевидцем нападения стал военнослужащий Росгвардии. В тот день у него был выходной. Видя серьезность ситуации, он решил применить табельное оружие раненого полицейского. Злоумышленник был застрелен. При этом применение оружия в данном случае, по подтверждению пресс-службы Южного военного округа, признано правомерным.

Несмотря на экстренно оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего полицейского не удалось. Вечером 3 марта он скончался в больнице. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.