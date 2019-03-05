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05.03.2019 13:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд заочно арестовал бизнесмена по делу экс-главы Серпухова

Текст: Владимир Полетаев
Басманный районный суд столицы рассмотрел ходатайство следствия о заочном аресте гендиректора сети строительных магазинов "Браво" Бориса Криводубского. Он является фигурантом громкого дела в отношении бывшего главы администрации Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Бизнесмен сбежал от правосудия за границу и объявлен в розыск. Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "РГ", что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого Криводубского. Как только его задержат, два месяца по решению суда он будет находиться в следственном изоляторе.

Названо число привлеченных к ответственности за взятки в 2018 году

Напомним, Шестун был задержан и арестован в июне прошлого года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. По версии следствия, он незаконно участвовал в сделках с земельными участками. А потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.

Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 годах незаконно передал несколько земельных участков в Серпуховском районе под строительство торговых центров, нанеся ущерб на 62 миллиона рублей. Свою вину он не признает.

В начале 2019 года экс-чиновнику было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что директор "Департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Серпуховского муниципального района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему взятку на общую сумму около 9 миллионов рублей.

В январе 2019 года Генеральная прокуратура РФ подала иск к Шестуну и еще 35 соответчикам - физическим и юридическим лицам, в том числе Криводубскому и также фигуранту дела предпринимателю Сергею Самсонову, в котором просит изъять в доход Российской Федерации их имущество на 10 миллиардов рублей. Поскольку они не смогли представить доказательства легальности происхождения этих активов.

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