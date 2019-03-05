В Приамурье после смерти ребенка завели дело на органы опеки

Следственные органы Амурской области после смерти годовалого ребенка от побоев возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов опеки Белогорска.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами отдела опеки и попечительства МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорска".

Под подозрение попали сотрудники отдела опеки и попечительства. Статья серьезная - 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы.

В СУ СК пояснили, что дело связано с "осуществлением контроля за условиями жизни и воспитания 17-летней матери погибшего ребенка в семье опекуна".

Напомним, 15 февраля в Белогорскую больницу с множественными травмами и переломами был доставлен годовалый мальчик. Пятого марта он скончался.

Ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Обвинение было предъявлено 18-летнему отчиму. В связи со смертью ребенка дело переквалифицируют на статью 105 УК РФ (убийство).

Кроме того, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина инициирована передача уголовного дела, ранее возбужденного органами внутренних дел в отношении 17-летней матери по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

"Соответствующее постановление подписано надзирающим прокурором, - сообщили в СУ СК. - Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по городу Белогорску следственного управления СК РФ по Амурской области".