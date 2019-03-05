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05.03.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии умерла пенсионерка, которой наложили шину из швабры

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Кушнаренковском районе Башкирии умерла 82-летняя пенсионерка, которой в местной больнице наложили на перелом гипс с использованием швабры. Информацию об этом "РГ" подтвердил источник в правоохранительных органах. Женщина умерла у себя дома от разрыва тромба.

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Как уточнили в пресс-службе минздрава Башкирии, 1 марта бабушку выписали в удовлетворительном состоянии из уфимской больницы №21. Ее увезла домой внучка. Больше к врачам пенсионерка не обращалась.

Напомним, история бабушки, которую отказались класть в центральную райбольницу и на место перелома прибинтовали часть швабры, стала известна благодаря видео, снятому внучкой женщины. На днях прокуратура Башкирии потребовала от главврача Кушнаренковской райбольницы наказать виновных в дисциплинарном порядке и больше не допускать подобных нарушений.

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