В Башкирии умерла пенсионерка, которой наложили шину из швабры

В Кушнаренковском районе Башкирии умерла 82-летняя пенсионерка, которой в местной больнице наложили на перелом гипс с использованием швабры. Информацию об этом "РГ" подтвердил источник в правоохранительных органах. Женщина умерла у себя дома от разрыва тромба.

Как уточнили в пресс-службе минздрава Башкирии, 1 марта бабушку выписали в удовлетворительном состоянии из уфимской больницы №21. Ее увезла домой внучка. Больше к врачам пенсионерка не обращалась.

Напомним, история бабушки, которую отказались класть в центральную райбольницу и на место перелома прибинтовали часть швабры, стала известна благодаря видео, снятому внучкой женщины. На днях прокуратура Башкирии потребовала от главврача Кушнаренковской райбольницы наказать виновных в дисциплинарном порядке и больше не допускать подобных нарушений.