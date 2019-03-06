Томичка пойдет под суд за финансирование террористов

В Томске завершено расследование уголовного дела о финансировании международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

- Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СК РФ.

Как стало известно, следователи прекратили уголовное преследование в отношении матери подозреваемой. Выяснилось, что она не была осведомлена об истинных преступных намерениях дочери.

Как уже сообщала "РГ", жительница Томской области была задержана в ноябре прошлого года оперативниками ФСБ. Ее заподозрили в сборе денег для участников международной террористической организации.

По версии следствия обвиняемая вместе с соучастницей в 2015-2018 годах посредством системы удаленного доступа осуществляли неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности ИГ, на банковскую карту. Карта была зарегистрирована на мать подозреваемой.

Сборщики денег соблюдали повышенные меры конспирации - реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам в Сирии они размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram. Им удалось собрать для террористов более 7 миллионов рублей.