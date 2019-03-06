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06.03.2019 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье возбудили дело после ДТП с шестью жертвами

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Главное следственное управление ГУ МВД по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело после крупной аварии на федеральной трассе "Кавказ", которая унесла жизни шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- По факту ДТП следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - отмечается в сообщении.

Число пострадавших в ДТП под Петербургом возросло до 11

Как уже сообщалось, около 5 часов утра 6 марта в Кочубеевском районе Ставрополья на трассе "Кавказ" столкнулись ЗИЛ 5301 и минивэн Mercedes-Benz Vito, в котором ехали восемь пассажиров из Азербайджана в Москву.

В результате шесть человек погибли, еще четверо госпитализированы в ЦРБ Невинномысска. Предварительная версия происшествия - водитель отечественного автомобиля заснул за рулем.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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