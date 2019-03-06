Из разных населенных пунктов Дагестана в высокогорное село Тисси-Ахитли Цумадинского района отправляются большегрузные автомобили с теплыми вещами и продуктами для погорельцев. Пожар, который произошел в ночь на субботу, полностью уничтожил 11 домов. Причина возгорания пока устанавливается. По предварительным данным, искра из дымохода попала на стог сена, и от него огонь моментально перекинулся на близлежащие дома: в тот день дул сильный ветер.

Дома в Тисси-Ахитли построены террасами: крыша одного часто служит основанием для другого. Фото: Пресс-служба МЧС России по РД

Небольшое село Тисси-Ахитли расположено на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. Добраться сюда можно только по одной узкой дороге, где с трудом разъедутся две легковушки. Пожарные машины смогли доехать только до центра села. Оттуда спасатели развертывали рукава на расстояние до трехсот метров. Но еще до их приезда, услышав о ЧП, на помощь селянам начали прибывать жители соседних населенных пунктов.

- В самом Тисси-Ахитли проживают 300 человек, еще порядка трех тысяч человек приехали не только из соседних сел, но даже из других районов, - рассказывает глава села Сайгидгусен Магомедов. - Ближайший водоем - это протекающая за селом речка. Люди выстроились в цепочку и ведрами передавали оттуда воду.

Тушить пожар приходилось в сложных условиях. В дагестанских горах дома из-за отсутствия свободного места строят террасами: крыша одного часто служит основанием для другого. Пробраться сквозь такие лабиринты спецтехника никак не могла, и основная нагрузка легла на волонтеров. Если бы не скоординированная работа пожарных и добровольцев, последствия были бы намного печальнее: по данным МЧС, от огня удалось спасти более 70 домов.

Полностью выгорели 11 домов, еще шесть построек сильно разрушены. Крова лишились около 70 человек. К счастью, никто не пострадал. Для погорельцев организовали два пункта временного размещения. Но они так и остались пустыми: всех приютили у себя дома родственники и односельчане.

На следующий день после пожара в село приехал глава Дагестана Владимир Васильев. На оперативном совещании он дал поручение срочно начать восстановление личных документов погорельцев - ведь многие в спешке покидали дома, не успев взять все необходимое. Для ускорения этой процедуры в село прибудут специалисты управления Федеральной миграционной службы России по Дагестану.

Как рассказал начальник главного управления МЧС по республике Нариман Казимагамедов, семьи, которые полностью лишились имущества, получат по сто тысяч рублей, потерявшие частично - по 50 тысяч рублей. Всем погорельцам также выплатят единовременную помощь в размере пяти тысяч рублей на одного человека.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением в электроснабжения. По поручению главы региона село полностью обеспечат газом, что позволит избавиться от дровяных печей. Газоснабжение населенного пункта до сих пор осуществлялось по временной схеме.

Тем временем

Услышав о трагедии, жители Дагестана через соцсети обратились с призывом собрать теплые вещи и продукты питания для жителей Тисси-Ахитли. Первыми откликнулись в Каспийске. В центре города стоял грузовой транспорт, куда все желающие могли принести все необходимое. Всего за несколько часов он оказался заполненным. "Первый автомобиль с продуктами, матрасами, одеялами, посудой и теплой одеждой уже прибыл в село", - подтвердили в МЧС.