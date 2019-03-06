Новости

В Крыму заработал первый украиноязычный новостной сайт 17:52
Определены "три кита" аграрного сектора Беларуси 17:50
Два корпуса ульяновской психбольницы расселят из-за угрозы обрушения 17:49
КДК РФС не будет отменять удаление Игоря Денисова 17:48
Жителя Дагестана задержали за угрозы организаторам концертов 17:39
В Петербурге из стены торгового центра вырвали банкомат 17:37
Минфин продал ОФЗ на 46,4 млрд рублей 17:29
В Госдуме ответили на заявления Киева об "угрозе российского вторжения" 17:19
Орешкин согласился с Володиным на тему более детального обсуждения нацпроектов 17:06
Кошка Hello Kitty станет героиней полнометражного фильма 17:05
В Петербурге риелтора-убийцу приговорили к пожизненному заключению 16:57
В Петербурге за вымогательство задержаны 34 "зебры" 16:40
После похищения картины Куинджи в Минкульте создали новую структуру 16:27
На Алтае пенсионера заподозрили в убийстве соседа по палате 16:23
Медведев: Боязнь вмешательства РФ в выборы Европарламента - чушь и паранойя 16:20
Медведев: США разорвали ДРСМД под надуманным предлогом 16:14
Утверждены правила маркировки табачной продукции 16:10
В Бурятии посетительница колонии умерла после свидания с заключенным 16:03
В Калининграде запустили новую газовую теплоэлектростанцию 16:02
Суды смогут заочно арестовывать обвиняемых, скрывающихся в СНГ 16:00
Французские искусствоведы назвали автора "Обнаженной Моны Лизы" 15:58
Замглавы МЧС по Бурятии получил условный срок за взятку 15:58
На трассе "Байкал" в Приангарье с помощью взрывов проложат новый путь 15:53
Путин встретится с сотрудницами конной полиции 15:52
Во Владикавказе взорвали найденные в подвале пятиэтажки гранаты 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
На какие фильмы сводить любимую в праздник
На какие фильмы сводить любимую в праздник
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
06.03.2019 17:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Дагестана задержали за угрозы организаторам концертов

Текст: Николай Грищенко

В Махачкале полицейские и сотрудники ФСБ задержали администратора группы "Имамат Дагестан" в Instagram Ахмеда Исрапилова. Блогер подозревается в публичных призывах к экстремизму, так как неоднократно распространял угрозы организаторам концертов в республике.

Как сообщает ТАСС, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела по статье 280 УК РФ с ним и активными подписчиками группы проводятся оперативно-следственные мероприятия. Кстати, на группу подписаны всего 208 человек.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Рэпер Хаски обжалует решение суда о блокировке четырех клипов

По версии правоохранителей, молодой человек регулярно писал обращения с оскорблениями и угрозами в адрес участников концертов, фестивалей и спектаклей, которые планировалось проводить в Дагестане. В Центре по противодействию экстремизма МВД региона сообщили, что задержание подозреваемого прошло после получения результатов двух лингвистических экспертиз, указывающих на наличие в призывах экстремизма.

Напомним, что осенью прошлого года жители республики после публикаций в Instagram начинали выступать против проведения в Махачкале культурно-массовых мероприятий. Рэпер Тимати и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поспорили в соцсетях из-за отмены концертов рэпера Егора Крида в Дагестане. Крид рассказал, что выступление не состоится из-за многочисленных угроз. Свое одобрение по поводу отмены гастролей высказал Нурмагомедов, после чего у бойца произошла ссора с Тимати, который работает с Кридом. Мирить спорщиков пришлось главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. А недавно в Махачкале после театральной постановки "Охота на мужчин" разразился скандал, и организаторам спектакля и актерам пришлось извиниться за оскорбление чувств дагестанцев.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о паллиативной помощи в РФ
В Кремле призвали отображать Крым на картах географически верно
Медведев: США разорвали ДРСМД под надуманным предлогом
Госдума запрещает "фейковые" новости
В Госдуме оценили план Украины на случай провала переговоров по газу