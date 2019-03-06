Жителя Дагестана задержали за угрозы организаторам концертов

В Махачкале полицейские и сотрудники ФСБ задержали администратора группы "Имамат Дагестан" в Instagram Ахмеда Исрапилова. Блогер подозревается в публичных призывах к экстремизму, так как неоднократно распространял угрозы организаторам концертов в республике.

Как сообщает ТАСС, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела по статье 280 УК РФ с ним и активными подписчиками группы проводятся оперативно-следственные мероприятия. Кстати, на группу подписаны всего 208 человек.

По версии правоохранителей, молодой человек регулярно писал обращения с оскорблениями и угрозами в адрес участников концертов, фестивалей и спектаклей, которые планировалось проводить в Дагестане. В Центре по противодействию экстремизма МВД региона сообщили, что задержание подозреваемого прошло после получения результатов двух лингвистических экспертиз, указывающих на наличие в призывах экстремизма.

Напомним, что осенью прошлого года жители республики после публикаций в Instagram начинали выступать против проведения в Махачкале культурно-массовых мероприятий. Рэпер Тимати и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поспорили в соцсетях из-за отмены концертов рэпера Егора Крида в Дагестане. Крид рассказал, что выступление не состоится из-за многочисленных угроз. Свое одобрение по поводу отмены гастролей высказал Нурмагомедов, после чего у бойца произошла ссора с Тимати, который работает с Кридом. Мирить спорщиков пришлось главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. А недавно в Махачкале после театральной постановки "Охота на мужчин" разразился скандал, и организаторам спектакля и актерам пришлось извиниться за оскорбление чувств дагестанцев.