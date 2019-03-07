Умер пострадавший при пожаре на владимирском заводе

Мужчина, получивший сильные ожоги при пожаре на заводе стеклянной тары в Гороховце, скончался в ожоговом центре Нижнего Новгорода.

- Сегодня ночью скончался мужчина с ожогами 80 процентов тела. Остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, - рассказал ТАСС пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Никонов.

Напомним, пожар в бытовке на территории завода "Русджам" во Владимирской области произошел 5 марта. Помещение использовали работавшие на заводе строители-иностранцы. В бытовке, где они переодевались после смены, хранились легковоспламеняющиеся жидкости - они и загорелись.

После возникновения пожара рабочие выбежали из бытовки, огонь потушили работники предприятия. Пострадали семеро строителей. Четверых из них с ожогами от 40 до 80 процентов поверхности тела доставили в Нижний Новгород.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда и техники безопасности. В качестве возможных причин пожара следователи рассматривают курение в неположенном месте или замыкание электропроводки.