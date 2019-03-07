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07.03.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны подозреваемые в убийстве следователя Евгении Шишкиной

Текст: Сергей Бабкин

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в резонансном убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС
Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мужчин удалось найти в ходе совместной работы с уголовным розыском и ФСБ. Один из задержанных - некто Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения. Его следователи считают исполнителем. Задержан также его предполагаемый сообщник - 17-летний парень, житель Санкт-Петербурга. Оба фигуранта доставлены на допрос. Вскоре им изберут меру пресечения. Параллельно продолжается розыск заказчиков и организаторов убийства.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Напомним, что старший следователь управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина была убита 10 октября возле собственного дома в подмосковном поселке Архангельское. Киллер выстрелил Шишкиной в шею, она скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - 222 и 295 "Незаконный оборот орудия" и "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование". Подполковник полиции Шишкина вела ряд резонансных дел, в том числе и о контрабанде наркотиков. Есть сведения, что убийство следователя связано именно с ее профессиональной деятельностью.
 

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