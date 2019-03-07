Задержаны подозреваемые в убийстве следователя Евгении Шишкиной

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мужчин удалось найти в ходе совместной работы с уголовным розыском и ФСБ. Один из задержанных - некто Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения. Его следователи считают исполнителем. Задержан также его предполагаемый сообщник - 17-летний парень, житель Санкт-Петербурга. Оба фигуранта доставлены на допрос. Вскоре им изберут меру пресечения. Параллельно продолжается розыск заказчиков и организаторов убийства.

Напомним, что старший следователь управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина была убита 10 октября возле собственного дома в подмосковном поселке Архангельское. Киллер выстрелил Шишкиной в шею, она скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - 222 и 295 "Незаконный оборот орудия" и "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование". Подполковник полиции Шишкина вела ряд резонансных дел, в том числе и о контрабанде наркотиков. Есть сведения, что убийство следователя связано именно с ее профессиональной деятельностью.

