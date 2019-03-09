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09.03.2019 17:30
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал бывшего замглавы Росгеологии Руслана Горринга

Текст: Наталья Козлова

Домодедовский городской суд арестовал бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга до седьмого мая.

Это означает, что обвиняемый будет два месяца, пока идёт следствие, находиться под стражей. Горринга обвиняют в особо крупном мошенничестве с землей в Московской области. Его положение осложняет то, что преступление уже рассматривалось судом - часть участников аферы арестованы, осуждены и отбывают наказание.

В настоящий момент Руслан Горринг свою вину не признает.

Заседание Домодедовского городского суда о мере пресечения для Горринга проходило за закрытыми дверями. С соответствующей просьбой обратилась защита Горринга. Она сослалась на личную информацию о подзащитном и его несовершеннолетних детях, которая содержится в материалах дела. Суд с таким ходатайством согласился.

Бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга задержали во Внуково

Как сообщили в ГСУ СК по Московской области, в 2011 году Руслан Ганижев (который позднее сменил фамилию и стал Русланом Горрингом) получил более 5 млн рублей от предпринимателя за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. Он должен был передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако тот скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В это же время Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту "Внуково".

Происшествия Правосудие Суд
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