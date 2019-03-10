От Solaris до 21-й "Волги". Обнародована полная статистика угонов в РФ

В прошлом году в России было совершено 21 112 угонов легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем в 2017-м. Самыми востребованными у автоворов машинами стали те, что пользуются большим спросом и у покупателей, - Lada, Toyota и Hyundai. Чаще других угонщики уводили у владельцев Hyundai Solaris и Kia Rio. Но если брать показатель удельного веса (число угонов на единицу автомобилей в российском парке), то особый интерес для злоумышленников представлял раритетный ГАЗ-21 "Волга".

Такую статистику обнародовал сайт "Угона.нет", ссылающийся на итоговые данные ГИБДД. Кстати, цифры отличаются от тех, что ранее представлял один из работающих на рынке охранных систем сервисов. Но полнота информации не дает усомниться в ее достоверности.

Как выяснилось, 27% всех угнанных в прошлом году автомобилей - отечественные Lada (5 655 случаев). Чаще всего уводили классические "семерку" и "шестерку" - 759 и 665 штук соответственно. Из современных машин - внедорожник 4x4 (233) и седан Granta (228), тогда как Vesta и Xray угонщики практически не трогали (35 и 13 эпизодов соответственно). Если же брать удельный вес угонов, то лидируют другие модели Lada: ВАЗ-2103, седан Priora и "тринадцатая" Samara - по 0,6 на каждую 1000 автомобилей.

"Чаще всего основные риски хищения связаны с легким обходом заводских охранных устройств либо с применением дополнительных азиатских охранных систем бюджетного класса, поддающихся простым методам нейтрализации", - пояснили авторы исследования уязвимость российских легковушек.

Топ-10 иномарок сформировали Hyundai Solaris (1 265 угонов), Kia Rio (976), Toyota Camry (695), Ford Focus (463), Toyota RAV4 и Corolla (317 и 300), Renault Logan (282), Toyota Land Cruiser 200 (244), Mazda CX-5 (238) и Renault Duster (222). Среди премиум-моделей особым спросом у автоворов пользовались Lexus LX (162) и Mercedes E-класс (160).

Но по удельному весу угонов лидируют совсем другие машины: легендарная 21-я "Волга" (12,5 угона на 1000 авто), спорткар Nissan GT-R (6,2) и бизнес-седан Genesis G80 (4,7). Составители рейтинга отмечают, что в прошлом году японская модель возглавляла этот список, тогда как ГАЗ-21, ставший коллекционным, был на 8-й позиции. В премиум-сегменте топ-3 выглядит так: седан Lexus ES, внедорожник Cadillac Escalade (по 4,1) и уже упоминавшийся SUV Lexus LX (3,3 угона на 1000).

"Угонщики используют стандартные методы: взлом через обрезание проводки к клаксонам, завязанным на заводскую сигнализацию, взлом замка водительской двери и прописывание нового ключа через диагностический разъем. Более свежие модели угоняются чаще при помощи ретрансляции сигнала штатного бесконтактного ключа", - рассказали в "Угона.нет".