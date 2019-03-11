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11.03.2019 13:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСИН прокомментировала новые видео пыток в ярославской колонии

Текст: Антон Валагин (Ярославль)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опубликованные в СМИ ролики с "новыми" издевательствами над осужденными ярославской исправительной колонии № 1 уже известны следствию. Они были найдены в феврале 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по Ярославской области, сообщили в пресс-службе управления.

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- Материалы были незамедлительно переданы в следственные органы для правовой оценки. Тогда же информация о видеозаписи была опубликована на сайте регионального УФСИН  - рассказали в пресс-службе.

Речь идет о двух коротких роликах, снятых в 2017 году и запечатлевших события одного дня с часовым интервалом. На первом полуобнаженный осужденный сидит на корточках перед группой сотрудников в камуфляже. На втором он же - но уже сильно избитый, - под присмотром сотрудников колонии принимает из рук осужденного с низким социальным статусом сигарету и докуривает ее, что по тюремным понятиям крайне предосудительно.

Напомним, летом 2018 года ИК-1 в Ярославле оказалась в центре скандала, связанного с применением к осужденным незаконных методов физического и психологического воздействия. Возбуждено уголовное дело, 14 сотрудникам ФСИН предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, они помещены в СИЗО. Бывшие начальник ИК-1 и его заместитель находятся под домашним арестом - их обвиняют в организации применения насилия к осужденному.

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