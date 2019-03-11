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11.03.2019 19:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авиакомпания: С пассажирами рейса Бахрейн - Москва работают спецслужбы

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудники спецслужб работают с пассажирами рейса U6-1116 Бахрейн-Домодедово, который сегодня совершал экстренную посадку в Баку. "Потом пассажиров расселят в гостиницу. Вылет борта назначен на 12 марта на девять утра по Москве ", - сообщили "РГ" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Пассажиры рейса Бахрейн-Москва рассказали об экстренной посадке в Баку

Напомним, сегодня днем стало известно, что экипаж самолета, который возвращался в Россию, заподозрил, что на борту находится опасный предмет - предположительно, взрывное устройство. Было принято решение сажать самолет в ближайшем аэропорту - в Баку.

По предварительной информации, первичный осмотр не выявил на борту самолета наличия бомбы. Ранее пассажиры рассказали журналистам, что фигурировала какая-то записка о якобы бомбе в салоне лайнера.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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