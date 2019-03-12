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12.03.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем начальник полиции признал вину в превышении полномочий

Текст: Елена Шулепова (Воронеж)

В Воронежской области начальник Новоусманского райотдела полиции признал вину в превышении должностных полномочий. Следователями регионального управления СК России на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, рассказал и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

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По предварительным данным, начальник райотдела полиции вынудил директора коммерческого предприятия оплатить покупку и установку новых ворот для служебных помещений районного отдела полиции в Новой Усмани. По словам Ширяева, делал он это, "ложно понимая интересы службы", а также для повышения личного авторитета. В результате коммерсант под давлением начальника райотдела полиции заплатил за новые ворота 280 тысяч рублей.

Следователями СК совместно с сотрудниками УФСБ проведены обыски по месту службы полицейского, изъяты документы и предметы, имеющие отношение к расследованию уголовного дела. Подозреваемый на допросе признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией. Расследование уголовного дела продолжается: устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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