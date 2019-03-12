Суд арестовал мать, бросившую 5-летнюю дочь в захламленной квартире

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 46-летнюю москвичку Ирину Гаращенко, которая оставила одной в ужасающих санитарных условиях свою 5-летнюю дочь . Следователи вменяют женщине статью о покушении на убийство. Поскольку девочка была найдена в очень плохом физическом и эмоциональном состоянии. Да и выжить малышке явно удалось только потому, что соседи все-таки вызвали из-за непрекращающегося детского плача спасателей и полицейских, которые взломали дверь в квартиру.

При этом мать девочки утверждает, что оставила ее всего на "несколько часов" и дочь, якобы, была в хорошем состоянии. Вину свою Гаращенко не признает, утверждая, что все происходящее сейчас с ней похоже на какую-то провокацию.

"Мне следователи говорят, что я доводила дочь до истязания, до самоубийства, била ее. Но это исключено, ведь я ее мама. Я поздно родила своего первого ребенка, 5 лет ее содержу, обуваю, одеваю и выращиваю", - сказала во вторник в суде журналистам Ирина Гаращенко.

Ходатайство следствия об аресте удовлетворил Савеловский суд г. Москвы. Фигурантка громкого дела проведет в следственном изоляторе как минимум два месяца - до 10 мая.

Напомним, пятилетнюю девочку без подобающих возрасту социальных навыков обнаружили в минувшее воскресенье в квартире на севере Москвы. Интернет и телевидение облетели жуткие кадры с условиями, в которых девочка проживала. Девочка была обезвожена, с признаками анорексии, она не умеет разговаривать, а пластмассовая резинка для волос вросла в ее кожу на шее.

Мать ребенка задержали в тот же день. О ней пока мало чего известно. По словам соседей, несколько лет назад женщину бросил муж, после чего она замкнулась и стала странно себя вести - перестала здороваться со всеми и выводить дочь на улицу. Кроме того, женщина задолжала оплату за ЖКХ-услуги на сумму в 180 тысяч рублей.

Во вторник вечером стало известно, что состояние девочки улучшилось. По словам медиков, она улыбается и идет на контакт. "Она по-прежнему не говорит, произнося только отдельные части слов, но контактировать пытается", - рассказал главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Состояние девочки, по словам Османова, сейчас уже ближе к удовлетворительному. "Она веселая, ест, улыбается", - передает РИА Новости слова главврача.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы во вторник сообщили, что до сих пор девочку не навещали родственники или близкие семьи, пока к ней приходят только сотрудники из органов опеки. Плюс с девочкой в настоящее время продолжают работать психологи и неврологи.