Суд арестовал мать, бросившую 5-летнюю дочь в захламленной квартире

Новости

В Госдуме назвали "глупостью без рамок" доклад ЕП по "Северному потоку - 2" 20:25
В Москве открылась арт-выставка "Мяч в искусстве" 20:06
Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни 20:00
В Петербурге открылась выставка современных художниц 19:42
В Краснодаре потушили масштабный пожар на складе полиэтилена 19:34
"Спартак" пригласил Карреру на матч с "Зенитом" 19:30
Совфед: Действия НАТО в Югославии стали точкой отсчета для современных конфликтов 19:23
Опрос: Женщины не хотят работать под руководством женщин 19:21
Минстрой изменит критерии включения обманутых дольщиков в реестр 19:15
"Ростелеком" договорился о покупке оператора Tele2 19:06
Четырех дагестанцев обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова 19:05
Полеты Boeing 737 MAX 8 могут запретить во всей Европе 18:45
В честь Стивена Хокинга выпустили монеты 18:34
Собянин: Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи 18:28
Мать девочки-"маугли" привлекут к административной ответственности 18:13
В Краснодаре загорелся склад на площади 1,4 тыс квадратных метров 18:11
В Москве ограбили квартиру миллионера из списка Forbes 18:10
В Ярославль приедут легенды хоккея 18:04
В Ленобласти 10-летний мальчик вытащил из полыньи одноклассницу 18:02
Посла Польши вызвали в МИД Беларуси из-за оправдания военного преступника 18:02
В Москве потеплеет по плюс 13 градусов 18:01
Toyota построит пилотируемый луноход 18:00
Белстат подсчитал, как изменились цены в феврале 17:44
Фото: в Липецкой области сожгли "Короля ночи" из "Игры престолов" 17:40
MIPIM-2019: В новую Москву уже вложено 900 миллиардов рублей 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила парковки во дворах
Верховный суд объяснил правила парковки во дворах
14 марта в "РГ" состоится заседание Исторического клуба журнала "Родина"
14 марта в "РГ" состоится заседание Исторического клуба журнала "Родина"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
12.03.2019 19:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал мать, бросившую 5-летнюю дочь в захламленной квартире

Текст: Иван Петров

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 46-летнюю москвичку Ирину Гаращенко, которая оставила одной в ужасающих санитарных условиях свою 5-летнюю дочь. Следователи вменяют женщине статью о покушении на убийство. Поскольку девочка была найдена в очень плохом физическом и эмоциональном состоянии. Да и выжить малышке явно удалось только потому, что соседи все-таки вызвали из-за непрекращающегося детского плача спасателей и полицейских, которые взломали дверь в квартиру.

При этом мать девочки утверждает, что оставила ее всего на "несколько часов" и дочь, якобы, была в хорошем состоянии. Вину свою Гаращенко не признает, утверждая, что все происходящее сейчас с ней похоже на какую-то провокацию.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Рауф Арашуков временно отстранен от должности сенатора

"Мне следователи говорят, что я доводила дочь до истязания, до самоубийства, била ее. Но это исключено, ведь я ее мама. Я поздно родила своего первого ребенка, 5 лет ее содержу, обуваю, одеваю и выращиваю", - сказала во вторник в суде журналистам Ирина Гаращенко.

Ходатайство следствия об аресте удовлетворил Савеловский суд г. Москвы. Фигурантка громкого дела проведет в следственном изоляторе как минимум два месяца - до 10 мая.

Напомним, пятилетнюю девочку без подобающих возрасту социальных навыков обнаружили в минувшее воскресенье в квартире на севере Москвы. Интернет и телевидение облетели жуткие кадры с условиями, в которых девочка проживала. Девочка была обезвожена, с признаками анорексии, она не умеет разговаривать, а пластмассовая резинка для волос вросла в ее кожу на шее.

Мать ребенка задержали в тот же день. О ней пока мало чего известно. По словам соседей, несколько лет назад женщину бросил муж, после чего она замкнулась и стала странно себя вести - перестала здороваться со всеми и выводить дочь на улицу. Кроме того, женщина задолжала оплату за ЖКХ-услуги на сумму в 180 тысяч рублей.

Фото: vesti.ru
Ростовчанин отсудил 1 млн рублей за расплавленный солнцем Lexus

Во вторник вечером стало известно, что состояние девочки улучшилось. По словам медиков, она улыбается и идет на контакт. "Она по-прежнему не говорит, произнося только отдельные части слов, но контактировать пытается", - рассказал главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Состояние девочки, по словам Османова, сейчас уже ближе к удовлетворительному. "Она веселая, ест, улыбается", - передает РИА Новости слова главврача.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы во вторник сообщили, что до сих пор девочку не навещали родственники или близкие семьи, пока к ней приходят только сотрудники из органов опеки. Плюс с девочкой в настоящее время продолжают работать психологи и неврологи.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали "глупостью без рамок" доклад ЕП по "Северному потоку - 2"
Эксперт назвал нонсенсом заявления о "проигравшей" России
Госдума приняла законопроект об алиментах для предпенсионеров
Суд арестовал мать, бросившую 5-летнюю дочь в захламленной квартире
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года