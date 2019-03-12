Ростовчанин отсудил 1 млн рублей за расплавленный солнцем Lexus

Житель Ростова-на-Дону Тимур Кация отсудил у торгового комплекса более одного миллиона рублей за расплавленный солнцем дорогостоящий внедорожник Lexus RX. Хотя пострадавший просил возместить ущерб на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Инцидент произошел на автостоянке у торгового центра в полдень 26 мая прошлого года.

- В 13:48 припарковал машину и отправился вместе с женой в торговый комплекс. Примерно через час услышал объявление по громкой связи, в котором меня срочно приглашали пройти на автостоянку. Я спустился к своему автомобилю, а там меня уже встречали сотрудники охраны с огнетушителем. И увидел, что машина плавится на солнце. Внутри салона не было огня, но шел дым, - рассказал владелец автомобиля.

От солнечного света расплавилась наружная обшивка автомобиля, а также хромированные детали, зеркала и руль. Всего зафиксировано 20 повреждений. Видео с камер наблюдения показало, что к машине никто не подходил, то есть поджога не было.

Причиной возгорания стал так называемый эффект Архимеда. Эксперимент показал, что из-за оригинальной конструкции и металлопластиковой обшивке здание торгового центра в определенные часы превращается в огромную линзу, и мощный солнечный зайчик бьет в одну точку на стоянке автомобилей. Опыт с конструкцией, которая имитировала Lexus RX, показал, что за два часа солнечного воздействия - пластик начинает плавиться, а обшивка сидения возгорается.

За возмещением ущерба Тимур Кация обратился в суд, но в первой инстанции истцу было отказано в удовлетворении требований. Дескать у мужчины отсутствовал чек на оплату автостоянки, и потому ТЦ не предоставлял истцу услуги по возмездному договору. Однако Ростовский областной суд отменил данное решение.

- Иск Тимура Кация удовлетворить частично, взыскать с ТК в пользу истца материальный ущерб в размере 1 093 540 рублей, судебные расходы по оплате специалиста и государственной пошлины. В остальной части иска отказать, - сообщила "РГ" пресс-секретарь суда Дина Боброва.

Кстати

В сентябре 2013 года в Лондоне небоскреб в Сити расплавил зеркало, эмблему и покраску кузова роскошного Jaguar XJ, сжег сиденья нескольких велосипедов, испортил облицовку зданий и ковровое покрытие парикмахерской. Впоследствии представители девелоперских компаний согласились возместить затраты на ремонт Jaguar XJ, которые составили 946 фунтов стерлингов (примерно 1470 долларов).