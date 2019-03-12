Курганские чиновники получили выговор после гибели детей при пожарах

Девять должностных лиц в Курганской области привлечены к дисциплинарной ответственности после гибели детей в результате пожаров.

Напомним, в последнюю неделю января в регионе сгорели два деревенских дома. 27 января в селе Раздольное погибли трое детей (матери удалось спастись). 29 января в деревне Горохово также в результате возгорания погибли женщина и трое маленьких детей.

Прокуратура области провела проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По данным ведомства, районные органы системы профилактики свою работу не выполняли: несмотря на то, что было известно - в семьях, где погибли дети, злоупотребляют алкоголем, никаких мер по оздоровлению обстановки не проводилось.

В адрес врио губернатора Курганской области было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. По результатам его рассмотрения девять должностных лиц получили выговоры.