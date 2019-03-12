Лайнер, севший в Баку из-за записки о бомбе, вылетел в Москву

Самолет "Уральских авиалиний", накануне совершивший экстренную посадку в Баку из-за записки о бомбе на борту, вылетел в Москву, сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, экипаж самолета, который возвращался из Бахрейна, получил информацию, что в салоне может находиться опасный предмет - предположительно, взрывное устройство. Было принято решение сажать самолет в ближайшем аэропорту - в столице Азербайджана. На борту находились 212 пассажиров.

Багаж и ручную кладь проверили, пассажиров опросили силовики - данные о бомбе, к счастью, не подтвердились. Сегодня в 10.45 по бакинскому времени лайнер благополучно вылетел в Домодедово.