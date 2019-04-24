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24.04.2019 16:56
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Текст: Андрей Васильев

Ким Чен Ын, приехав 24 апреля в Россию, на вокзале Владивостока впервые дал интервью российскому журналисту.

"Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа. Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным. Надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на корейском полуострове и по развитию наших двусторонних взаимоотношений", - сказал глава КНДР в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Первым фрагмент выступления показал телеканал "Россия 24". По словам Зарубина, которого цитирует РИА Новости, он сумел привлечь внимание лидера Северной Кореи вопросом на корейском языке.

Фото: Пресс-служба Администрации Приморского края / РИА Новости
Поезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока

Как видно из записи, глава КНДР был в хорошем приподнятом настроении. Он пересел в лимузин и отправился на остров Русский, где пройдет встреча с российским президентом.

Напомним, что в среду утром бронепоезд Ким Чен Ына достиг Владивостока, где 25 апреля пройдет его первая в истории встреча с Владимиром Путиным. Известно, что помимо обсуждения проблемы мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом, в ходе двусторонней встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке. Ранее Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, сообщил, что членам северокорейской делегации будут предложены блюда традиционной русской кухни, включая борщ и пельмени.

В мире Восточная Азия Северная Корея Лидер КНДР Ким Чен Ын
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