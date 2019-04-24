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24.04.2019 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал генерал-майора СК по делу Арашукова

Текст: Николай Грищенко

В Москве судья Басманного суда Наталия Дударь вынесла решение арестовать на два месяца бывшего первого заместителя руководителя управления СК по Карачаево-Черкесии, генерал-майора Казбека Булатова. Под стражей он будет находиться до 23 июня.
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Арестованный офицер проходит одним из фигурантов по делу клана Арашуковых. Сенатора и его отца подозревают в махинациях с природным газом и хищении 30 миллиардов рублей, а также в организации убийств двух человек.

Казбека Булатова, а также двух высокопоставленных офицеров Тимура Бетуганова и Андрея Филиппова подозревают в превышении должностных полномочий. Дело в том, что Булатов, находясь в дружеских отношениях с кланом Арашуковых, по версии следствия, делал все возможное, чтобы не привлекать экс-сенатора к уголовной ответственности. Необходимость ареста Казбека Булатова следователь обосновал тем, что генерал-майор юстиции может скрыться или оказать давление на свидетелей. В свою очередь, задержанный заявил, что не признает за собой никакой вины, а скрыться не может, так как у него изъяты документы для выезда за границу. Однако судья решил удовлетворить ходатайство следователя.

Под арест также отправлен и начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов. Его дело, как сообщают РИА Новости, рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству адвоката.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. Практически одновременно был взят под стражу и отец политика Рауль Арашуков. Сенатора и его родственников подозревают в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищению преступным сообществом газа, поставляемого в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены и находятся под следствием девять работников компаний "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и "Газпром газораспределение Ставрополь". В международный розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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