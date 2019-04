Какими фильмами будет представлено Союзное государство в Каннах

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему 72-му Каннскому кинофестивалю. Новый фильм режиссера Кантемира Балагова "Дылда" представит Россию в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Действие картины происходит в послевоенном Ленинграде, главные героини-фронтовички возвращаются в город после окончания Великой Отечественной войны. Это рассказ о том, как тяжело проходит процесс восстановления человеческой жизни. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков, Константин Балакирев, Ксения Кутепова, Ольга Драгунова, Тимофей Глазков. Продюсерами фильма выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

"Для меня это фильм о том, что война не заканчивается в момент прекращения огня, - рассказал режиссер Кантемир Балагов. - Она продолжает убивать..."

Предыдущий, дебютный фильм Балагова "Теснота" участвовал в "Особом взгляде" фестиваля в 2017 году и удостоен премии Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. А в 2015 году Кантемир впервые посетил Каннский фестиваль, участвуя в программе Российского павильона Global Russians .

Второй фильм из России будет представлен в программе Cinefondation - короткометражная картина российского режиссера Олеси Яковлевой "Сложноподчиненное". Это рассказ о загадочном учителе, который приезжает в провинциальный город преподавать в школе. Учитель на учителя не похож, а взгляды его слишком претенциозные и новаторские. Но городу учитель нравится.

"Я до сих пор не могу поверить, что я еду на Каннский кинофестиваль, - воскликнула Олеся Яковлева. - Сложноподчиненное предложение - это такое предложение, где есть главная и придаточные части. Здесь синтаксис совершает перемену: придаточные одна за одной подчиняют главную".

В этом году в состав секции Cinefondation были отобраны 17 фильмов (14 игровых и 3 анимационных) из 2 тысяч заявок, присланных со всего мира.

В программе "Двухнедельник режиссёров" будет представлена картина российского режиссера Кирилла Михановского, который покажет свою картину "Дай мне свободу". Это история русского иммигранта из Милуоки, который рискует своей работой, чтобы провезти деда и друзей на похороны.

РОСКИНО восьмой год выступает партнером официальной программы Каннского кинорынка Marche du Film - Producers Network. Это эксклюзивная площадка для делового общения международных продюсеров, проекты которых заранее отобраны с целью организации копродукции между разными странами. В этом году 5 молодых продюсеров из России примут участие в этой программе. В 2018 году в рамках этой программы был представлен белорусско-российский фильм "Хрусталь" Дарьи Жук, который получил потом высшую награду в Карловых Варах.

В Российском павильоне будут представлены новый анимационный фильм "Фиксики против кработов" и новый проект режиссера Светланы Цветко "Show me what you got". Сергей Саркисов представит фильм "На Париж!", где он выступил также в качестве режиссера. Это история советских офицеров, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Друзья, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь на любовь, захватывающие приключения и город мечты - Париж. В ролях - Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Михаил Ефремов.

В рамках кинофестиваля пройдет презентация фильма "Селфимания". Это художественный фильм, состоящий из 7 историй, снятых разными молодыми режиссерами, связанных общей темой - "селфиманией". Российские новеллы снимаются в Екатеринбурге в мае и в Москве в июне этого года.

Пройдет презентация проекта "У нее другое имя" продюсера Катерины Михайловой и продюсеров Светланы Ходченковой, которая осваивает вторую профессию, и Константина Фама. Последний - автор альманаха "Свидетели", снятого в Беларуси в соавторстве с "Беларусьфильмом".

Традиционный DVD-альманах лучших российских короткометражных фильмов года будет составлен из 5 картин, снятых в Instagram-формате (продолжительность 60 секунд) на тему "Милосердие - капитал будущего".

"Для человека, который делает первые шаги в профессии, очень важно, чтобы его услышали и поняли, - рассказывает Николай Лебедев, режиссер, сценарист, руководитель мастерской в Высшей школе кино "Арка" при Высшей школе экономики. - Замечательно, когда двери в профессию распахиваются на крупнейшем международном фестивале. Я очень рад, что выпускники моей режиссерской мастерской в Высшей киношколе "Арка" получили возможность побывать в Канне и делом доказать, на что способны".

Традиционными участниками российского стенда в Канне станут более 35 производственных и прокатных студий.