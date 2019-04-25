Минобороны РФ уличило СМИ в съемке постановочного видео в Хаме

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) обвинил иностранных журналистов в съемке постановочной химатаки на сирийскую семью. Как рассказал глава ЦПВС Виктор Купчишин, видео было сделано в населенном пункте Морек провинции Хама.

Корреспондентам якобы удалось запечатлеть, как целая семья "погибла" из-за того, что сирийская армия использовала химическое оружие. Террористы, заказавшие провокационную съемку, намерены вновь обвинить сирийское правительство в применении запрещенных видов оружия.

Купчишин призвал командиров бандгрупп способствовать мирному урегулированию ситуации в подконтрольных им районах, передает РИА Новости.

Месяц назад постпред России при Совбезе ООН Василйи Небензя предупредил о подготовке боевиками и членами "Белых касок" новых провокаций в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, ранее аналогичные видеоролики были использованы США и их союзниками как повод для ракетных атак по Сирии. Так, продюсер BBC по Сирии Риам Далати написал в своем Twitter о том, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, жертв там не было.

В прошлом году агентство SANA, в распоряжении которого оказались видеоматериалы, сообщило о том, что организация "Белые каски", связанная с сирийской оппозицией, снимает видеоролик с инсценировкой химической атаки в провинции Идлиб, чтобы обвинить в ней правительственные войска.