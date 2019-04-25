Новый кроссовер Skoda представят в июне

В рамках прошедшего в середине апреля автосалона в Шанхае компания Skoda продемонстрировала тизеры новой модели сегмента SUV, не рассказав о ней ни малейшей подробности. Стало известно, что полноразмерный концепт будущей новинки представят уже в июне.

Новый кроссовер создаётся Skoda совместно с китайским автопроизводителем SAIC. Есть версия, что Vision GT будет купеобразной версией кроссовера Kamiq - по аналогии с Kodiaq и кросс-купе Kodiaq GT. Но нужно обратить внимание на значительные отличия в дизайне между Kamiq, особенно китайской спецификации, с прототипом нового SUV, изображённого на скетчах. Поэтому Skoda Vision GT может оказаться прототипом самостоятельной модели.

Однозначно можно говорить о том, что кроссовер будет продаваться только в Китае. СМИ Поднебесной пишут, что под капотом Skoda Vision GT могут оказаться бензиновые турбомоторы объёмом 1.4 и 2.0 литра, работающие в паре с "роботом" DSG.

Нельзя исключать, что новинка окажется электрифицированным SUV - сейчас этот сегмент активно развивается в Китае, и нужно не проспать момент занять перспективную нишу. Тем более, что есть доступный вариант силовой установки, который был продемонстрирован на концепте Vision iV: электромотор, установленный на задней оси, развивает порядка 204 л.с.

Благодаря платформе MEB и высокому проценту унификации это же решение мы можем увидеть на серийном Vision GT.