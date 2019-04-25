Обновленный УАЗ "Патриот" поможет в борьбе с преступностью

В рамках IV конференции "Безопасная дорога" УАЗ провел презентацию обновлённого УАЗ Патриот 2019 модельного года, который был принят на снабжение в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе производителя, "автомобиль УАЗ "Патриот" ДПС предназначен для контроля и надзора за дорожным движением, контроля скоростного движения, сопровождения опасных грузов, скрытого наблюдения за нарушениями правил дорожного движения, контроля и надзора за дорожным движением при чрезвычайных ситуациях".

"Патриот" ДПС получил полицейскую ливрею, сигнальную громкоговорящую установку, систему видеонаблюдения с возможностью обзора пространства впереди автомобиля и салона, перегородку между первым и вторым рядом сидений, дополнительный источник электропитания. В качестве опций для внедорожника доступны лебёдка скрытого типа, автоматическая система пожаротушения моторного отсека, измеритель скорости, радиостанция и система предпускового прогревания двигателя.

По силовому агрегату никаких отличий от гражданской версии "Патриот" ДПС не имеет. Автомобиль оснащён 150-сильной рядной "четвёркой" ЗМЗ - 409051, 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Цена на обычный "Патриот" начинается от 794 900 рублей, пикап можно купить от 804 900 рублей. Также модель доступна в специальных версиях - Life Style и Экспедиционной.

Ожидается, что в скором времени УАЗ представит дизельный "Патриот" и модификацию с автоматической коробкой передач, а позднее ульяновцы презентуют "русский Прадо".

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