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25.04.2019 17:47
Рубрика: Российский автопром

Обновленный УАЗ "Патриот" поможет в борьбе с преступностью

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

В рамках IV конференции "Безопасная дорога" УАЗ провел презентацию обновлённого УАЗ Патриот 2019 модельного года, который был принят на снабжение в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе производителя, "автомобиль УАЗ "Патриот" ДПС предназначен для контроля и надзора за дорожным движением, контроля скоростного движения, сопровождения опасных грузов, скрытого наблюдения за нарушениями правил дорожного движения, контроля и надзора за дорожным движением при чрезвычайных ситуациях".

"Патриот" ДПС получил полицейскую ливрею, сигнальную громкоговорящую установку, систему видеонаблюдения с возможностью обзора пространства впереди автомобиля и салона, перегородку между первым и вторым рядом сидений, дополнительный источник электропитания. В качестве опций для внедорожника доступны лебёдка скрытого типа, автоматическая система пожаротушения моторного отсека, измеритель скорости, радиостанция и система предпускового прогревания двигателя.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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По силовому агрегату никаких отличий от гражданской версии "Патриот" ДПС не имеет. Автомобиль оснащён 150-сильной рядной "четвёркой" ЗМЗ - 409051, 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Цена на обычный "Патриот" начинается от 794 900 рублей, пикап можно купить от 804 900 рублей. Также модель доступна в специальных версиях - Life Style и Экспедиционной.

Ожидается, что в скором времени УАЗ представит дизельный "Патриот" и модификацию с автоматической коробкой передач, а позднее ульяновцы презентуют "русский Прадо".

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