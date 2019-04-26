Когда не хочется Xiaomi. В Россию пришел смартфон Honor за 8500 рублей

Компания Huawei представила в России новый смартфон под своим дочерним бюджетным брендом - Honor 8S. Особенностью новинки стала система распознавания лица, которая редко применяется в недорогих девайсах.

Honor 8S. Фото: Huawei

Разработчики утверждают, что максимум за полторы секунды Honor 8S считывает 1024 параметра лица и снимает блокировку. Насколько велик процент ложных срабатываний, неизвестно, однако дактилоскопического сканера в устройстве нет, поэтому альтернативой станет пароль.

Смартфон оснащен 5,71-дюймовым экраном с тонкими боковыми рамками. Разрешение составляет 1520x720 пикселей. Одинарная основная камера имеет разрешение 13 мегапикселей, фронтальная - 5 мегапикселей.

Honor 8S имеет 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной. В смартфон можно одновременно установить две SIM-карты и карту памяти. В качестве процессора используется чип MediaTek Helio A22, аккумулятор имеет емкость 3020 мАч.

Конкурировать с новым смартфоном на российском рынке могут Xiaomi Redmi 6A и Redmi Note 5A. При схожих ценах и характеристиках они не поддерживают биометрию.

Хотя, если честно, лучше бы в Honor 8S поставили старый добрый дактилоскопический сканер. Его отсутствие может скрасить разве что подарочный браслет Honor Band 4 Running.