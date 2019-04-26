Lada 4x4 получит версию с полностью независимой подвеской

Lada 4x4 выпускается АвтоВАЗом без малого почти 45 лет. За это время внедорожник приобрёл много поклонников, и его очень ценят за границей, особенно в Германии. Через несколько лет Lada 4x4 может уйти с конвейера насовсем. И под конец своего жизненного цикла модель получит опцию, которая кардинально поменяет ощущения от управления автомобилем.

Как сообщил "Российской газете" источник, близкий к компании "Автопродукт", в планах - сделать для Lada 4x4 полностью независимую подвеску, намекнув, что работы по проекту уже начались. Напомним, что тольяттинский "Автопродукт" выпускает аксессуары для моделей Lada, в том числе независимую подвеску собственной оригинальной конструкции, и является официальным поставщиком Lada Sport, Lada Image и АвтоВАЗа.

Сроки завершения проекта пока не называются. Сколько будет стоить тюнинг-кит для Lada 4x4 - тоже неизвестно. Например, подвеска для Kalina Cross, тест-драйв которой в ближайшее время появится на сайте "Российской газеты", стоит порядка 40 000 рублей. При желании можно купить самоблокирующийся дифференциал винтового типа - от 5 995 рублей.

Lada 4x4 оснащается 83-сильным двигателем объёмом 1.7 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Внедорожник выпускается в трёх- и пятидверном вариантах кузова, специальном исполнении Urban и версии от Bronto - с увеличенным дорожным просветом и модернизированной подвеской. Цена на Lada 4x4 начинается от 518 900 рублей.