Посол США в РФ напомнил о важности диалога между Москвой и Вашингтоном

Посол США в России Джон Хантсман призвал не забывать о важности диалога между Москвой и Вашингтоном для укрепления безопасности и стабильности в мире, особенно в период напряженности в отношениях между странами . Об этом высокопоставленный дипломат заявил в видеообращении, посвященном 74-й годовщине встречи американских и советских войск на Эльбе.

"Эти солдаты, пожимающие друг другу руки, представляют собой символ, напоминающий нам о том, что хотя мы снова живем в период напряженности между США и Россией и в наших отношениях много трудностей, мир гораздо безопаснее и стабильнее, когда Америка и Россия принимают на себя обязательства найти пространство для диалога. Давайте не будем забывать об этом сегодня", - сказал посол в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Хантсман также отметил, что встреча на Эльбе является прекрасным примером того, что обе страны могут достичь, вместе работая во имя всеобщего блага.

Напомним, накануне глава американской дипломатической миссии пригрозил России двумя авианосными группами ВМС США, заступившими на боевое дежурство в Средиземном море. Хантсман, в частности, заявил, что каждый американский авианосец - это "сто тысяч тонн международной дипломатии", которые должны повлиять на "дестабилизирующую деятельность России по всему миру". В ответ МИД России выразил сожаление в связи с высказываниями посла.