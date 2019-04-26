Путин и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии

Владимир Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на полях форума в Пекине "Один пояс - один путь". В начале переговоров российский президент заявил, что будут обсуждаться как двусторонние, так и региональные вопросы.

"Рад возможности встретиться с вами "на полях" сегодняшнего мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе", - сказал он.

Путин напомнил о своем визите в Белград в январе и заметил, что эта встреча способствовала активизации двусторонних связей. Российский президент также отметил положительные тенденции в экономическом сотрудничестве двух стран. Так, товарооборот по итогам 2018 года вырос на 2%.

"У нас развиваются отношения в такой чувствительной сфере как ВТС, военное взаимодействие", - сказал он.

Вучич, в свою очередь, назвал визит Путина "визитом с душой", "потому что он тронул душу всех граждан Сербии".

Он также отметил поддержку, которую Россия оказывает Сербии по вопросам сохранения ее территориальной целостности и суверенитета.

В заключении Вучич поздравил Владимира Путина с Великой пятницей и пожелал "радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи братскому русскому народу".