Пожар на заводе "Красмаш" локализован

Красноярским спасателям удалось локализовать пожар в цеху завода "Красмаш". Площадь возгорания составляет 20 тысяч квадратных метров.

- В 22.11 по местному времени (18.11 мск) локализация на площади 20000 квадратных метров. Объявлен ранг пожара № 4, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Пожар на военном заводе начался в 15.53 по московскому времени. Его очаг находится на складе холодильных установок, огнем объята вся кровля большого цеха по их производству. Крыша частично обвалилась. Горящий цех находится в километре от корпусов, где собирают баллистические ракеты.

- Угрозы для жилых домов нет, необходимости в эвакуации - тоже, - рассказал ТАСС представитель администрации города.

Завод "Красмаш" - одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Здесь выпускают жидкостные баллистические ракеты - в том числе перспективную РС-28 "Сармат". Производственные корпуса находятся на одной из главных магистралей правобережной части города. Напротив - жилые кварталы, рядом - крупный спорткомплекс "Енисей".