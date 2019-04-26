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26.04.2019 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар на заводе "Красмаш" локализован

Текст: Антон Валагин

Красноярским спасателям удалось локализовать пожар в цеху завода "Красмаш". Площадь возгорания составляет 20 тысяч квадратных метров.

- В 22.11 по местному времени (18.11 мск) локализация на площади 20000 квадратных метров. Объявлен ранг пожара № 4, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

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Пожар на военном заводе начался в 15.53 по московскому времени. Его очаг находится на складе холодильных установок, огнем объята вся кровля большого цеха по их производству. Крыша частично обвалилась. Горящий цех находится в километре от корпусов, где собирают баллистические ракеты.

- Угрозы для жилых домов нет, необходимости в эвакуации - тоже, - рассказал ТАСС представитель администрации города.

Завод "Красмаш" - одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Здесь выпускают жидкостные баллистические ракеты - в том числе перспективную РС-28 "Сармат". Производственные корпуса находятся на одной из главных магистралей правобережной части города. Напротив - жилые кварталы, рядом - крупный спорткомплекс "Енисей".

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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