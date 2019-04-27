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27.04.2019 20:20
Рубрика: Спорт

Даниил Квят: В Баку нужно рисковать, чтобы выжимать максимум

Текст: Илья Соболев (Баку)

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при Азербайджана, который в эти дни проходит в Баку. Для Квята - это лучший результат в сезоне. Своими эмоциями Даниил поделился чуть позже с журналистами. Но прежде подошел поблагодарить механиков, ужинавших за соседним столом. "Спасибо всем за работу", - сказал он, похлопав каждого по плечу, а затем занял место перед заготовленными диктофонами.

Даниил Квят: В Баку нужно всегда действовать на пределе, если хочешь показать результат. При этом не забывать про стены. Знаю, что в одном моменте я сильно задел стену колесами, но нужно так или иначе иметь яйца, чтобы пилотировать на этой трассе. Мы заслужили выход в третий сегмент, это хороший плацдарм для завтрашнего дня. Завтра нас ожидает очень интересная гонка. Мы постараемся продолжить строить то, что начали сегодня.

Не боялись за машину, когда стукнулись о стену?

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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Даниил Квят: Это был мой лучший круг во втором сегменте. Я продолжал атаковать на пределе, ведь эта попытка могла оказаться для меня последней. Да, мы потеряли много времени, но круг все равно получился отличный. В Баку нужно рисковать, чтобы выжимать максимум. Вчера у меня не получилось, но зато я быстрее нащупал границу допустимого.

Насколько трудно, когда квалификация так затягивается?

Даниил Квят: Постоянно приходилось делать корректировки, все учитывать. Это была очень длинная квалификация. Даже положение солнца играло роль. На одних участках было темно, на других - солнце слепило глаза. Сегодня было интересно: у нас была возможность понять, на какой стадии в своем развитии мы находимся. Я очень благодарен своим механикам, как они справлялись с трудностями, как помогали мне.

Можно сказать, что вы прошли испытание на концентрацию?

Даниил Квят: Возможно. Это было хорошее испытание со всех точек зрения.

Два гонщика сегодня врезались в стену в одном и том же восьмом повороте…

Даниил Квят: Такое может произойти с каждым. Я, правда, не видел толком, что с ними произошло.

Как вчера отметили свой 25-й день рождения?

Даниил Квят: Это был обычный рабочий день.

Спорт Формула-1
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