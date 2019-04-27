Впервые в сезоне россиянин сумел квалифицироваться в третий сегмент, где отметился шестым временем. Это лучший результат Квята в текущем чемпионате. Добавим, что попутно Квят превзошел партнера по команде, Александра Албона, показавшего 13-й результат. Россиянину даже не помешал эпизод в концовке второго сегмента, когда его болид "потерся" колесом о стену: Даниилу удалось доехать до боксов, а на третью часть квалификации он выехал значительно позже остальных.

Вообще бакинская квалификация получилась очень остросюжетной. Достаточно упомянуть аварии с участием Роберта Кубицы ("Уильямс") и Шарля Леклера ("Феррари"), которые произошли в одном из самых экстремальных мест трассы, на восьмом повороте. После обоих происшествий квалификация приостанавливалась почти на полчаса.

Ну а судьба поул-позишн решилась в самой концовке. Долгое время лидерство удерживал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, однако на последнем круге его партнер по команде Валтерри Боттас все-таки сумел превзойти результат британца. Замкнул тройку быстрейших Себастьян Феттель на "Феррари".