Путин: Первая часть плана по корейскому урегулированию выполнена

Владимир Путин заявил, что новые планы по урегулированию ситуации вокруг КНДР не нужны. Он добавил, что нужно выполнить существующую российско-китайскую инициативу.

"У нас есть российско-китайская инициатива... Первая часть плана выполнена, надо переходить ко второй части", - призвал российский президент.

Путин также отметил, что проинформировал китайского коллегу Си Цзиньпина о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я так и сделал, здесь нет ничего необычного, всегда обмениваемся информацией, обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове", - сказал он на пресс-конференции в Пекине, отвечая на соответсвующий вопрос.