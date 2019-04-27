При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока

При крушении под Хабаровском спортивного самолета Як-18 погибли владелец воздушного судна Сергей Ланкин и президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.

Оба погибших - хабаровчане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Хабаровского края.

Владимир Левшин был организатором акции "Бессмертная эскадрилья", которая проводится ежегодно. В День Победы над Амуром в районе Хабаровска пролетают самолеты, на фюзеляжах которых размещены фотографии летчиков-дальневосточников, участников Великой Отечественной войны.

Як-18, на котором летели Левшин и Ланкин, разбился в субботу неподалеку от Хабаровска в районе аэродрома "Калинка". По факту крушения и гибели людей возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют несколько версий, в числе которых ошибка пилота, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.