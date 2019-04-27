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27.04.2019 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК раскрыл подробности убийства семьи в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В управлении СК Башкирии рассказали о том, как убитые женщины и дети оказались на садовом участке и как удалось их обнаружить правоохранителям.

По данным ведомства, убийство произошло в декабре прошлого года в Калининском районе Уфы. По версии следствия, мужчина убил свою 39-летнюю жену, двоих детей двух и шести лет, а также 22-летнюю падчерицу и ее девятимесячного малыша.

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Все это происходило у них дома. После этого мужчина заказал грузовое такси и перевез тела в сад, который находится рядом с "Северным кладбищем" в Орджоникидзевском районе Уфы. Глава семейства выбросил своих жертв в колодец на соседнем участке.

Долгое время никто в полицию с сообщением об исчезновении женщин и детей не обращался. И только после того, как заявление написала подруга пропавшей молодой женщины и делом занялись правоохранители, выяснилось об исчезновении матери пропавшей и двоих детей. Дело завели об убийстве, но главный подозреваемый совершил суицид.

Полицейские вместе с следкомом разработали план поисков пропавшей семьи и задействовали в операции квадрокоптер, источник криминалистического света и другую современную спецтехнику. Правоохранители прочесали лесной массив и сады под Уфой и в конце концов обнаружили тела пропавших.

Сейчас специалисты пытаются выяснить обстоятельства произошедшей трагедии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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