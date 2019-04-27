Тела четырех смертников нашли на востоке Шри-Ланки

Тела четырех человек нашли в одном из районов города Калмунай, где в пятницу прогремели несколько взрывов.

"Предположительно, это террористы-смертники", - передает телеканал News 1st со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция ввела комендантский час на востоке острова. За сутки задержаны 20 подозреваемых в организации терактов.

Напомним, в прошлое воскресенье жертвами атак смертников стали более 250 человек. Взрывы прогремели в трех церквях и четырех отелях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в стране находятся около 140 членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По горячим следам задержали около 80 человек.