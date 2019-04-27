"Желтые жилеты" обещали массово вернуться 1 мая

По данным МВД в субботних протестах по всей стране участвовало порядка 23 тысяч человек (их было около 28 тысяч неделю назад и в десять с лишним раз больше в ноябре прошлого года). Из этого числа 2600 пришлось на Париж, где без каких-либо эксцессов состоялись два шествия.

Эпицентром нынешнего "желтого субботника" был Страсбург, куда народ съехался. как из разных регионов Франции, так и из соседних Бельгии, Германии и Люксембурга. Там не обошлось без стычек с полицией, слезоточивого газа, когда манифестанты попытались пробиться в центр города, в район учреждений ЕС. Спокойствие в Страсбурге наступило под вечер. В полицейские участки попали 26 манифестантов.

Сказалась ли усталость или сыграли свою роль меры, которые в качестве лекарства от "желтой лихорадки" и после двухмесячных общенациональных дебатов в минувший четверг огласил президент Эмманюэль Макрон?

Не исключено, что в определенной степени и то, и другое. Правда, на "жилетов", тех, что продолжают каждую субботу выходить на манифестации, президентская программа большого впечатления не произвела, что и понятно. Ведь их главные требования, а это возвращение налога на богатство (ISF), проведение "референдумов гражданской инициативы" (RIC), отмена НДС на базовые продукты питания и многое другое, остались без ответа.

Но миллионами французов обещанное Макроном снижение подоходного налога, индексация пенсий на уровень инфляции были восприняты скорее положительно, чем наоборот. Хотя, как следует из опросов социальных служб, 63 процента из них считают, что эти шаги все равно не изменят ситуацию в стране в лучшую сторону.

Как заявили некоторые лидеры протестного движения, особого акцента на нынешней субботе они не делали. По их словам, важнее массово выступить 1 мая в праздник Труда, когда на улицах и площадях городов они окажутся вместе с традиционными демонстрантами, представляющими французские профцентры.