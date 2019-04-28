Байден опередил Трампа в опросе избирателей

Демократ Джо Байден опережает президента США Дональда Трампа на шесть пунктов в опросе американских избирателей, проведенном газетой The Hill. Бывший вице-президент Соединенных Штатов получил 43 процента голосов тысячи опрошенных, нынешний глава государства - 37 процентов.

Еще 15 процентов респондентов пока не определились, кому отдадут свой голос, а пять процентов предпочли бы любого другого кандидата в президенты США.

Опрос проводился 25-26 апреля сразу после того, как Байден официально объявил о своем участии в предвыборной гонке, которая состоится в 2020 году. За первые сутки с момента вступления в борьбу за пост президента, 76-летний кандидат собрал около 6,3 миллиона долларов в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании.

Байден - 20-й политик в США, заявивший о намерении побороться за то, чтобы стать единым кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.