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28.04.2019 02:45
Рубрика: В мире

Байден опередил Трампа в опросе избирателей

Демократ Джо Байден опережает президента США Дональда Трампа на шесть пунктов в опросе американских избирателей, проведенном газетой The Hill. Бывший вице-президент Соединенных Штатов получил 43 процента голосов тысячи опрошенных, нынешний глава государства - 37 процентов.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Еще 15 процентов респондентов пока не определились, кому отдадут свой голос, а пять процентов предпочли бы любого другого кандидата в президенты США.

Опрос проводился 25-26 апреля сразу после того, как Байден официально объявил о своем участии в предвыборной гонке, которая состоится в 2020 году. За первые сутки с момента вступления в борьбу за пост президента, 76-летний кандидат собрал около 6,3 миллиона долларов в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании.

Байден - 20-й политик в США, заявивший о намерении побороться за то, чтобы стать единым кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.

В мире США Дональд Трамп
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