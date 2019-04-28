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28.04.2019 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Росгвардии проверили участок Октябрьской набережной, где три часа назад произошел взрыв. В ведомстве пришли к мнению, что сдетонировал снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу, иных опасных предметов на месте происшествия не обнаружено.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что полиция проводит проверку по факту взрыва.

Установлено, что пострадал 20-летний сборщик металлолома. Сейчас он доставлен в больницу.

При взрыве мужчина лишился руки.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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