На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд

Сотрудники Росгвардии проверили участок Октябрьской набережной, где три часа назад произошел взрыв. В ведомстве пришли к мнению, что сдетонировал снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу, иных опасных предметов на месте происшествия не обнаружено.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что полиция проводит проверку по факту взрыва.

Установлено, что пострадал 20-летний сборщик металлолома. Сейчас он доставлен в больницу.

При взрыве мужчина лишился руки.