Названа причина крушения катера в Финском заливе

У затонувшего в Финском заливе прогулочного катера за несколько минут до крушения заглох двигатель, и судно стало заполняться водой, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

В ведомстве установили, что катер возвращался с прогулки. На борту было девять человек, но спасательных жилетов оказалось всего восемь. Одному пассажиру не хватило жилета. Мужчину до сих пор ищут спасатели.

Ни в МЧС, ни в Управлении на транспорте СКР прямо не говорят о том, что мужчина погиб. Но прогнозы неблагоприятные.

Восьмерых пассажиров спасли с залива силами МЧС. Одна из женщин скончалась в больнице.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила в своем Twitter, что на данный момент в городской больнице №15 остаются четверо пострадавших, их состояние оценивается как средне-тяжелое. Еще один человек госпитализирован в больницу №26 в удовлетворительном состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте крушения катера работают следователи. Свою проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура.