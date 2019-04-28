Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

СМИ узнали новые сроки возвращения Opel в Россию 09:28
Названы регионы России, где покупают больше автомобилей 27.04.2019
Новая Toyota Corolla: зачем покупать "маленькую Camry" за 1,7 млн рублей 27.04.2019
Бронированный Mercedes Ким Чен Ына неприятно удивил концерн Daimler 27.04.2019
28.04.2019 08:20
Рубрика: Видео

Видео: лестница влетела в лобовое стекло машины

Текст: Вадим Давыденко

Продолжая тему внезапно падающих на машины предметов, порадуемся за американского водителя, "повстречавшегося" на полном ходу со строительной лестницей и отделавшегося сравнительно легко. После таких случаев выжившие автомобилисты обычно заказывают бронированное лобовое стекло, а в страховку машины вписывают все-все-все страховые случаи, включая высадку марсиан и нападение динозавров.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: в США грузовик стер с лица земли жилой дом

Инцидент произошел на подъезде к игорной столице страны, городу Лас-Вегас. Когда машина снявшего это видео водителя уже приближалась к въезду в город, из-под едущей впереди машины внезапно выпорхнула алюминиевая строительная лестница, видимо, выпавшая из какого-то грузовика.

Описав в воздухе небольшую дугу, лестница упала на едущую позади машину, разбив стекло, помяв капот с крылом и до смерти перепугав водителя. Страховой это был случай или нет - из этого ролика понять сложно.

Видео: кран чудом не рухнул на автомобили
Новая Toyota Corolla: зачем покупать "маленькую Camry" за 1,7 млн рублей
#видео #авто