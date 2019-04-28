Видео: лестница влетела в лобовое стекло машины

Продолжая тему внезапно падающих на машины предметов, порадуемся за американского водителя, "повстречавшегося" на полном ходу со строительной лестницей и отделавшегося сравнительно легко. После таких случаев выжившие автомобилисты обычно заказывают бронированное лобовое стекло, а в страховку машины вписывают все-все-все страховые случаи, включая высадку марсиан и нападение динозавров.

Инцидент произошел на подъезде к игорной столице страны, городу Лас-Вегас. Когда машина снявшего это видео водителя уже приближалась к въезду в город, из-под едущей впереди машины внезапно выпорхнула алюминиевая строительная лестница, видимо, выпавшая из какого-то грузовика.

Описав в воздухе небольшую дугу, лестница упала на едущую позади машину, разбив стекло, помяв капот с крылом и до смерти перепугав водителя. Страховой это был случай или нет - из этого ролика понять сложно.